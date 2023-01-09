Жители Шебекино дважды за день получили СМС об обстреле

Проживающие в Шебекино дважды за день получили СМС-сообщения об обстреле, сообщил «Бел.Ру».

Сначала о воздушной атаке оповестили жителей поселка Красное. Вскоре занять укрытие и спуститься в подвал попросили белгородцев, находящихся в селе Муром.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, в результате случившегося никто не пострадал.

Глава Белгородской области уточнил, что один из выпущенных с украинской стороны снарядов попал в ангар для выращивания птицы, пострадала кровля здания.