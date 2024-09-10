Жители Рязани ночью слышали громкие хлопки

В ночь на 10 сентября жители разных районов Рязани слышали громкие хлопки. Об этом рязанцы сообщили в социальных сетях.

В частности, сообщения появились в комментариях к посту в группе «Новости Рязани 7info».

— В Роще в районе 3-х ночи бабахнуло, — пишет пользовательница Сети.

По информации другой рязанки, громкий хлопок был в Дашково-Песочне в районе 00:00.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 9 сентября 2024 года силы противовоздушной обороны Российской Федерации отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, предпринятую киевским режимом. В ходе попытки террористической атаки по объектам на территории России было уничтожено и перехвачено 144 украинских дрона.

Основная часть беспилотников была сбита над Брянской областью — 72 аппарата. В Московской области перехвачено 20 дронов, в Курской области — 14, в Тульской — 13, в Белгородской — 8, в Калужской — 7, в Воронежской — 5, в Липецкой — 4, и один беспилотник был уничтожен над Орловской областью.

Рязанская область в официальном сообщении не упоминается.