Житель Рязани пожаловался Елене Сорокиной на закрытую остановку

17 марта глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный приём граждан. На нём обсудили вопросы, связанные с транспортным и коммунальным обслуживанием горожан, а также деятельностью некоммерческих организаций.

В частности, житель пожаловался, что закрыта остановка общественного транспорта «Улица Бирюзова». Как пояснили профильные специалисты, в настоящее время проводится реконструкция автодороги, поэтому до момента обустройства участка в соответствии с техническими требованиями посадка и высадка пассажиров на остановке прекращены.

Елена Сорокина поручила ответственным специалистам завершить необходимые работы для обустройства временной остановки общественного транспорта и согласовать ее размещение с надзорными органами.

Также к главе администрации обратился активный рязанец с инициативой создания некоммерческой организации для экологического просвещения детей. Заявитель попросил помочь ему с помещением, в котором можно проводить занятия. Глава администрации поручила управлению земельных ресурсов и имущественных отношений оказать содействие в подборе места, подходящего для размещения эко-центра.