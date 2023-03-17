Пятница, 17 марта, 2023
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Житель Рязани пожаловался Елене Сорокиной на закрытую остановку

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17 марта глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный приём граждан. На нём обсудили вопросы, связанные с транспортным и коммунальным обслуживанием горожан, а также деятельностью некоммерческих организаций.

В частности, житель пожаловался, что закрыта остановка общественного транспорта «Улица Бирюзова». Как пояснили профильные специалисты, в настоящее время проводится реконструкция автодороги, поэтому до момента обустройства участка в соответствии с техническими требованиями посадка и высадка пассажиров на остановке прекращены.

Елена Сорокина поручила ответственным специалистам завершить необходимые работы для обустройства временной остановки общественного транспорта и согласовать ее размещение с надзорными органами.

Также к главе администрации обратился активный рязанец с инициативой создания некоммерческой организации для экологического просвещения детей. Заявитель попросил помочь ему с помещением, в котором можно проводить занятия. Глава администрации поручила управлению земельных ресурсов и имущественных отношений оказать содействие в подборе места, подходящего для размещения эко-центра.

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