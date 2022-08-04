В Московской области мужчина убил знакомого в День ВДВ. Собутыльники поспорили, что лучше — ВДВ или ВМФ, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

58-летний Сергей родился в Польше, в советское время служил на флоте, потом переехал в Шатуру, работал спасателем. 2 августа он решил позвать в гости 59-летнего знакомого, который ранее служил в десанте. Мужчины начали отмечать День ВДВ, во время застолья возник спор.

В итоге бывший десантник ударил собутыльника ножом в грудь. От полученной раны пострадавший скончался.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.