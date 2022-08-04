7info

Житель Подмосковья убил знакомого в день ВДВ из-за спора, что лучше — ВДВ или ВМФ

В Московской области мужчина убил знакомого в День ВДВ. Собутыльники поспорили, что лучше — ВДВ или ВМФ, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

58-летний Сергей родился в Польше, в советское время служил на флоте, потом переехал в Шатуру, работал спасателем. 2 августа он решил позвать в гости 59-летнего знакомого, который ранее служил в десанте. Мужчины начали отмечать День ВДВ, во время застолья возник спор.

В итоге бывший десантник ударил собутыльника ножом в грудь. От полученной раны пострадавший скончался.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7