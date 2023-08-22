Вторник, 22 августа, 2023
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Женщина, бросившая новорожденную дочь в лесополосе, предстанет перед судом

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Фото: Pxhere

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о покушении на убийство новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным следствия, уроженка Липецкой области 2003 года рождения 7 июня без медицинской помощи родила девочку. После родов она отнесла младенца в одну из лесополос Старожиловского района. Плач новорожденной услышал проходивший мимо местный житель, который вызвал полицию и скорую помощь. Девочку доставили в перинатальный центр, где ей была оказана медицинская помощь.

Отмечается, что женщина признала вину и рассказала об обстоятельствах совершенного преступления. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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