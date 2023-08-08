Вторник, 8 августа, 2023
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Здание гипермаркета «Глобус» в Рязани частично обесточено

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Часть здания гипермаркета осталась без электричества.

Об этом вечером 8 августа 7info сообщили очевидцы. В гипермаркете не работают магазины с выпечкой, ресторан и некоторые бутики. Продуктовый отдел продолжает работу.

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