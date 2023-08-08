Здание гипермаркета «Глобус» в Рязани частично обесточено

5 августа на стрелковом стенде Рязанского областного общества охотников и рыболовов, который расположен в живописном сосновом бору в полукилометре к северу от дачного посёлка «Снегири», прошёл ежегодный клубный турнир по стендовой стрельбе, посвящённый 93 годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск России.