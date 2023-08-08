Здание гипермаркета «Глобус» в Рязани частично обесточено

В январе – июне 2023 года производственной экологической лабораторией Центра охраны окружающей среды Московской железной дороги в Рязанской области проведено 3930 исследований состояния окружающей среды.
Более двух третей родителей (69%) дают детям карманные деньги на мелкие расходы. Большинство (52%) контролируют траты своих детей. Самые продвинутые взрослые (39%) считают выделение средств хорошим способом научить детей обращению с деньгами и планированию бюджета, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» в ходе совместного опроса*.
5 августа на стрелковом стенде Рязанского областного общества охотников и рыболовов, который расположен в живописном сосновом бору в полукилометре к северу от дачного посёлка «Снегири», прошёл ежегодный клубный турнир по стендовой стрельбе, посвящённый 93 годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск России.