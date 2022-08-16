Зарезавшая сожителя женщина пыталась смыть нож в унитаз

В Ельце следователи предъявили обвинение в убийстве сожителя 44-летней местной жительнице. Подробности дела сообщила пресс-служба СУ СК РФ Липецкой области.

По версии следствия, убийство произошло утром 12 августа на улице Пушкина. Нетрезвая женщина в ходе ссоры ударила 47-летнего мужчину ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался.

Подозреваемая, чтобы избавить от ножа, попыталась смыть его в унитаз, но только сломала. В результате обломки орудия убийства она выбросила в окно.

Обвиняемая помещена под стражу, женщина имеет несколько судимостей. Вину задержанная признала, причиной убийства назвала ревность.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).