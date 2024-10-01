2 октября ожидается Солнечное Затмение. Оно пройдёт в знаке Весы и закроет собой коридор затмений, который мы проживали с 18 сентября. Не для всех выход из затменного коридора пройдёт гладко. Поистине адская энергетика воцарится в жизни трёх знаков Зодиака. Почему это случится и кому важно быть особенно осторожными 2 августа, изданию THEday рассказала астролог Юлия Лифанова.

Всё дело в том, что октябрьское затмение пройдёт под влиянием Чёрной Луны Лилит. Это влияние обнажит в душах людей тёмные стороны. На первый план могут выйти запретные мысли и темы.

Например, Весам нужно быть особенно бдительными 2 сентября. Лилит будет искушать вас изменить своим сокровенным принципам. Вы увлечётесь новым партнёром, создадите для себя новый неожиданный образ. Всё это может привести к тому, что игры на стороне станут достоянием общественности, а вокруг вашей персоны разразится жуткий скандал.

У Рыб Чёрная Луна пройдёт по сектору страхов и комплексов, создавая ложные установки. Вы можете впасть в состояние страха, например, побоитесь занимать деньги у партнёра или просить помощь у окружающих.

— Словно бы есть что-то, что может навредить вам и нельзя показывать своё истинное лицо, особенно когда вы чувствуете свою уязвимость, — обращает внимание астролог.

У Овнов закрутится нечто интересное в отношениях с представителями воздушных знаков (Весы, Близнецы или Водолеи). Готовьтесь пережить серьёзные перемены вместе – Лилит готовит вам мощную проверку на прочность. А ещё подсветить скрытые стороны, возможно, станет известно об изменах, лжи. Обычно Овны лидерствуют, а здесь придётся уйти на второй план и понаблюдать за партнёром: а что он вкладывает в ваш союз? Конечно, не стоит ожидать, что вторая половинка захочет решить все семейные проблемы. Но почему бы впервые в жизни не занять кресло зрителя?