Закрытый из-за педофила детский лагерь в Анапе превратили в опасное общежитие

В Анапе владелец детского лагеря «Счастливое детство», закрытого в прошлом году из-за истории с педофилом, устроил в здании нелегальное общежитие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Несмотря на то, что лагерь был официально закрыт из-за нарушений мер безопасности, его владелец сдал помещения в аренду организации «ГСП-7», сотрудники которой использовали корпуса для проживания. В итоге почти 200 человек ежедневно подвергались опасности, живя в пожароопасном здании.

Судебным приставам пришлось принудительно выселять людей из закрытого лагеря и опечатывать помещения.