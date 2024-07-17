Среда, 17 июля, 2024

Закрытый из-за педофила детский лагерь в Анапе превратили в опасное общежитие

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

В Анапе владелец детского лагеря «Счастливое детство», закрытого в прошлом году из-за истории с педофилом, устроил в здании нелегальное общежитие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Несмотря на то, что лагерь был официально закрыт из-за нарушений мер безопасности, его владелец сдал помещения в аренду организации «ГСП-7», сотрудники которой использовали корпуса для проживания. В итоге почти 200 человек ежедневно подвергались опасности, живя в пожароопасном здании.

Судебным приставам пришлось принудительно выселять людей из закрытого лагеря и опечатывать помещения.

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