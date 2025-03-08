Захарова заявила, что ПЦУ получит мощи в случае новой атаки на Крымский мост

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала РИА Новости угрозу главы ВМС Украины Алексея Неижпапы* взорвать Крымский мост.

Незадолго до этого он сказал в беседе с британской газетой Guardian, что украинские власти обсуждают очередную атаку на российский объект. Он сопроводил свое высказывание фразой «Бог любит троицу».

«С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ скоро обретет их мощи», — отметила Захарова.



ПЦУ — раскольническая Православная церковь Украины.

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ВСУ дважды устраивали теракты на Крымском мосту. Восьмого октября 2022 года на нем взорвалась фура, погибли четыре человека.

В ночь на 17 июля 2023 года Украина атаковала мост двумя надводными беспилотниками. Погибла семейная пара из Белгородской области.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.