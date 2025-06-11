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Новости России

За 11 часов над Россией уничтожено 32 вражеских беспилотника

Алексей Самохин

В период с 20:00 10 июня до 07:00 11 июня дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России. 

Дроны сбиты в следующих районах:

▪️ 16 БПЛА — над территорией Воронежской области,

▪️ 8 БПЛА — над Курской областью,

▪️ 5 БПЛА — над Тамбовской областью,

▪️ 2 БПЛА — над Ростовской областью,

▪️ 1 БПЛА — над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым.

В Рязанской области также объявлялась угроза атаки беспилотников, до Рязани вражеские аппараты не долетели.

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