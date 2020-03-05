На главную Новости мира

Мужчина украл целый асфальтовый завод

Бизнесмен из Рубцовска (Алтайский край) увез чужой завод по производству асфальта. Он разобрал оборудование и забрал его на грузовиках.

Предприниматель без разрешения проник на территорию, которая принадлежит другому бизнесмену. Мужчина запустил туда автокран и большегрузы. Своим сотрудникам бизнесмен велел разобрать асфальтовое предприятие и увезти его, переместив на склад в Рубцовске.

В итоге был причинен ущерб в размере 3,8 млн рублей. По факту случившегося завели уголовное дело, по итогам которого будет проводиться судебное заседание, сообщает Вечерняя Казань.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Елена Фролова отмечает 30-летие деятельности в сфере культуры

Культура
Елена Петровна Фролова работает в сфере культуры 30 лет, из них 18 лет – директором Муниципального культурного центра города Сасово.
Узнать больше

В Ряжском районе начальница почтового отделения похитила 16 миллионов рублей

Новости Рязани
В ходе следствия и суда было установлено, что Д. организовала преступную группу для хищения денег. Совместно со своей сотрудницей она похитила за пару лет в общей сложности более 16 миллионов рублей.
Узнать больше

Во время утреннего рейда в Рязани сотрудники ГИБДД выявили массу нарушений

Новости Рязани
Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Статистика по коронавирусу меняется ежечасно

Новости медицины
В четверг, 5 марта в редакции РИА «7 новостей» прошёл круглый стол, посвящённый возникновению, изучению и профилактике коронавируса – болезни, которая распространяется очень быстро....
Узнать больше

Рязанская филармония отметила день рождения оперой «Кармен»

Культура
В среду, 4 марта, Рязанская областная филармония отметила свой 81-й день рождения. Для зрителей в этот вечер был приготовлен необычный сюрприз: рязанцы смогли услышать...
Узнать больше

Сезон Официальной Рязанской лиги МС КВН откроется грандиозным концертом

Новости Рязани
Официальная Рязанская лига МС КВН объявляет об открытии сезона 2020 года. Уже 2 апреля в Рязанском дворце молодёжи состоится грандиозный концерт, на...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Красивая улыбка за 40 минут. В «Альфа-стоматологии» проводят имплантацию зубов по современным технологиям

Акценты
В последние годы имплантация завоевала признание у населения и стала одним из самых популярных методов восстановления потерянных зубов. По каким причинам люди...
Узнать больше

Оксана Исаева: Проект «Муниципальные стажировки» поможет в решении кадрового вопроса в регионе

Акценты
Тема профессионального развития традиционно считается актуальной для студентов вузов. Находясь на пороге важного выбора в жизни, молодые люди часто нуждаются в профессиональной...
Узнать больше

Кто имеет право на улучшение жилищных условий?

Акценты
На сайте Госдумы опубликована статья, в которой рассказывается, какие категории граждан могут претендовать на жильё. Также есть инструкция, что делать, если вы хотите получить положенное вам по закону
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

«Под таблетками»: Блогер Диденко рассказала о своем состоянии после гибели мужа

Блокбастер «Вторжение» стал доступен рязанцам в Wink на эксклюзивных правах

Елена Фролова отмечает 30-летие деятельности в сфере культуры