Мужчина украл целый асфальтовый завод

Бизнесмен из Рубцовска (Алтайский край) увез чужой завод по производству асфальта. Он разобрал оборудование и забрал его на грузовиках.

Предприниматель без разрешения проник на территорию, которая принадлежит другому бизнесмену. Мужчина запустил туда автокран и большегрузы. Своим сотрудникам бизнесмен велел разобрать асфальтовое предприятие и увезти его, переместив на склад в Рубцовске.

В итоге был причинен ущерб в размере 3,8 млн рублей. По факту случившегося завели уголовное дело, по итогам которого будет проводиться судебное заседание, сообщает Вечерняя Казань.