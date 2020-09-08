Замминистра здравоохранения РФ посетила курский медуниверситет

Заместитель министра здравоохранения России осмотрела курский медицинский университет, встретилась со студентами и преподавателями, сообщает ГТРК “Курск”.

Министр осмотрела новую спортивную площадку КГМУ, на которой студенты могут заниматься различными видами спорта: мини-футболом, баскетболом, волейболом, легкой атлетикой и борьбой. На встрече Татьяна Семенова встретилась с коллективом ВУЗа и студентами, поговорила о модернизации здравоохранения и профессиональных стандартах. Кроме того, министр вручила благодарственные грамоты студентам, которые во время пандемии работали в инфекционных отделениях.