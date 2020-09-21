Женщина убила возлюбленного во время секса в Подмосковье

В Ногинске в больнице скончался мужчина, который получил серьезную черепно-мозговую травму во время секса с сожительницей, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 19 сентября, когда 46-летний мужчина находился у своей возлюбленной в гостях. Пара предалась любовным утехам. Отдавшись чувствам, 39-летняя женщина наотмашь ударила партнера локтем в челюсть. Проснувшись утром, она обнаружила рядом с собой труп.

Выяснилось, что у пострадавшего произошло кровоизлияние в мозг. Дама ранее судима по статье об угрозе убийством. Ее задержали.