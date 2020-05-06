В Башкирии обнаружили труп, привязанный к лодке

На реке Малый Инзер в Башкортостане обнаружили привязанный к лодке труп.
Личность погибшего удалось установить. По сообщению ufa.kp.ru, им оказался 32-летний мужчина родом из Сибая. 1 мая он отправился на сплав по реке с надувным каяком. В какой-то момент лодка перевернулась из-за сильного течения. Очевидцы происшествия вызвали спасателей, однако мужчину спасти не удалось. Его тело нашли недалеко от деревни Реветь.
Сообщается, что погибший был привязан к лодке страховочной верёвкой, которая удерживала его в судне. Но, видимо, именно она и не позволила ему выбраться из воды.
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