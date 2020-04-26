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Родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19

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В Сочи врачам и полиции не удалось госпитализировать две семьи с пятью детьми, у которых выявили коронавирус. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что их должны были доставить в инфекционную больницу №2 в сопровождении матерей. По первому адресу женщина в грубой форме отказалась впускать бригаду и полицию в частное домовладение. По словам главы второго семейства, дети в сопровождении матери отправились на прогулку в неизвестном направлении.

Пускать в частное домовладение сотрудников полиции и медиков мужчина также отказался. Эвакуация не состоялась, врачи и полицейские уехали. Вскоре выяснилось, что родители заразились коронавирусом.

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