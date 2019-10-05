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2,5 года получил виновник ДТП с двумя погибшими в Москве

Чеченец Mуслим Джaмбeкoв пoлучил 2,5 гoдa тюрьмы за аварию, в которой погибли два человека. Напомним, ДТП случилось на Moжaйскoм шoссe в столице Российской Федерации.

В результате происшествия, которое устроил Джамбеков, смертельные травмы получили женщина и ребенок. Виновник ДТП место трагедии покинул. Он долго скрывался в Чечне.

Однако потом все же сдался правоохранителям. Теперь ему назначили наказание в виде лишения свободы. Свой срок мужчина будет отбывать в ИК общего режима, сообщается в паблике «ДТП и ЧП Москва».

Фото: ДТП и ЧП Москва

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