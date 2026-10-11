Вспышка оспы обезьян случилась в Гонконге

В Гонконге зафиксировали рост заболеваемости оспой обезьян (mpox). С августа в мегаполисе выявили 21 новый случай — это 70% от общего числа зарегистрированных с начала 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Центра охраны здоровья Гонконга (CHP).

По данным ведомства, с начала года в городе зарегистрировали 30 случаев заражения. Из них 23 оказались локальными, еще семь были завезены из других регионов.

С 2022 года в Гонконге выявили 114 случаев mpox. В эту статистику входят 90 локальных и 24 завезенных случая. Все заболевшие — мужчины.

Центр охраны здоровья Гонконга усиливает профилактические меры, чтобы остановить распространение инфекции. Ведомство применяет комплексный подход, направленный на разрыв цепочек передачи вируса.

Одним из основных направлений стала вакцинация. По информации CHP, количество прививок, сделанных в рамках программы профилактики оспы обезьян, увеличивается.

Медики призывают жителей сохранять бдительность и учитывать возможные пути передачи инфекции. В частности, специалисты указывают на риск заражения при сексуальных контактах высокого риска, особенно с незнакомыми людьми.

Что известно об оспе обезьян

Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое первоначально связывали преимущественно с отдельными районами Центральной и Западной Африки, расположенными рядом с влажными тропическими лесами.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус может передаваться человеку от инфицированных диких животных, включая грызунов и приматов. Заражение возможно и при передаче инфекции от человека человеку.

В предоставленных данных ВОЗ указывается, что летальность при вспышках оспы обезьян обычно составляет от 1% до 10%. При этом большая часть смертельных случаев приходится на более молодые возрастные группы.