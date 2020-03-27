Врачи показали, как COVID-19 поражает легкие

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Сотрудники больницы Университета Джорджа Вашингтона разработали и продемонстрировали 3-D модель, которая показывает, как COVID-19 поражает легкие заболевшего. В распоряжении Пятого канала оказалось видео, смонтированное докторами.

По словам врача Кита Мортмана, чтобы создать данную модель, эксперты воспользовались снимками рентгена реального 59-летнего пациента. Медик отметил, что потерпевший был в общем здоров, не считая высокого кровяного давления. За пару дней у мужчины проявились симптомы коронавируса. Теперь он подключен к ИВЛ.

Теперь его состояние оценивается как тяжелое. При этом ИВЛ не помогает улучшить самочувствие. Точной уверенности в том, что потерпевший вылечится, у врачей нет.