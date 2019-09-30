В Зеленограде после ДТП подрались водитель автобуса и шофер грузовика

В Зеленограде, на улице Каменка столкнулись грузовой автомобиль и автобус. Однако самое интересное началось уже после ДТП. Дело в том, что водители попавших в аварию транспортных средств решили разобраться друг с другом, используя рукопашную схватку.

Известно, что ЧП на дороге случилось 30 сентября около 9 утра. Водитель автобуса, выполняя перестроение из правого ряда в левый, «резанул» следовавший позади грузовой автомобиль. Из-за этого машины столкнулись, никто в результате этого травм не получил. После ДТП шофер грузовика и водитель общественного транспорта вышли на улицу, они начали выяснять отношения. Конфликт стал слишком горячим и перерос в драку. Во время разборки в ход был пущен кусок трубы. По уточнениям очевидцев, водитель автобуса отправился ставить коллегу на место с «палкой» в руках. Однако в итоге проиграл «бой».

В итоге на место ДТП были вызваны сотрудники скорой. Одного из участников инцидента уносили на носилках. По факту произошедшего ведется проверка, сообщает Инфопортал Зеленограда.

Фото: соцсети