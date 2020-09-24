В Москве погибла дочь актёра Владимира Конкина

Следственный комитет проведёт проверку по факту гибели в столице дочери актёра Владимира Конкина. Об этом сообщает агентство «Москва».

По данным СМИ, 32-летняя София в среду, 23 сентября, попала в реанимацию ГКБ имени Боткина. Её привезли из фитнес-клуба на улице Красная Пресня. Диагноз – утопление в пресной воде. Через некоторое время женщина скончалась.

Следователям предстоит установить все обстоятельства гибели человека, в том числе дать оценку деятельности работников клуба.

Владимир Конкин сыграл несколько знаковых ролей в советском кино. В том числе и роль Шарапова в кинокартине «Место встречи изменить нельзя».