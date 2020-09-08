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Новости мираПроисшествия

В Липецке автомобиль мужчины сожгли из-за ревности

Иван Федоров
Фото пресс-службы УМВД по Липецкой области

В пятницу, 4 сентября, в полицию обратился 23-летний липчанин и заявил, что неизвестные сожгли его автомобиль, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

В процессе расследования, сотрудниками была выдвинута версия, что машину на улице Студенческий город подожгли из-за ревности. Ранее сожительница потерпевшего встречалась с другим мужчиной, который был очень огорчен расставанием. Об этом бывший ухажер рассказал своему другу, который и решил “проучить” молодого человека. 

Как признается сам 42-летний подозреваемый, в момент поджога он был пьян и не имел личной неприязни к потерпевшему. Кроме того, мужчина выразил готовность возместить материальный ущерб, который составляет примерно 500 000 рублей. 

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье умышленного уничтожения или повреждения имущества.

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