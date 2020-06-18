В Казани автобусы утонули после ливня

В Казани местные жители засняли на видео потопы после ливня. Затопленными оказались автобусы столицы Татарстана.
Контент появился в социальных сетях. Очевидцы и пассажиры автобуса засняли, как вода угодила в автобус и залила его. Один из авторов видеороликов назвал транспортное средство «Титаником».
Публикации вызвали в Сети резонанс. Люди стали гневаться и ставить претензии местным властям, пишет Вечерняя Казань.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram