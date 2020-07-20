В Геленджике чеченцы избили врача и его брата, потому что те больше понравились девушкам

Врач-кардиолог и его брат приехали отдыхать в Геленджик. Они прибыли на курорт из Липецкого региона. Ничто не предвещало беды. Мужчины познакомились в первый день отдыха в кафе на набережной Архипо-Осиповки с девушками.

Компания веселилась, танцевала, радовалась отдыху на юге. Однако у врача и его брата неожиданно появились конкуренты – пьяные чеченцы. Им понравились те же девушки. Однако последние ответили отказом представителям Кавказа. Такой поворот событий расстроил чеченцев.

Когда представители Липецкой области пошли провожать новых знакомых до дома, кавказцы набросились на них. Сперва нападавшие избили одного мужчину, а когда повалили на землю, принялись за второго – доктора. Его били и руками, и ногами.

В итоге пострадавших на скорой доставили до больницы. У одного нашли сотрясение мозга, а у второго (на фото) переломы глазницы, пазухи, носа и скулы. Потерпевшие написали заявление в полицию, хотя чеченцы угрожали и настоятельно призывали этого не делать, сообщает Readovka.