В двух детсадах Липецкой области на карантин ушли 43 ребенка

На момент 6 ноября в Липецкой области на карантине по ОРВИ находятся два детсада Елецкого района, а это 43 ребенка. Об этом сообщает Gorod48.

Ситуация со школам обстоит лучше: в регионе нет ни одной школы, которая полностью была бы закрыта. Частичный карантин объявлен в 9-ти школах Липецкой области. Так, в общей сложности закрыты 59 классов. При этом 1 427 учеников находится на дистанционном обучении.

Напомним, ранее было объявлено, что родители могут написать индивидуальное заявление на перевод ребенка на удаленный режим.