В Архангельске рядом с островом Бревенник обнаружили разлив мазута

В воскресенье, 4 октября, на архангельском острове Бревенник обнаружили разлив мазута. Специалисты только за несколько часов собрали 135 мешков загрязненного грунта, сообщает «Беломорканал».

Сообщение о разливе мазута поступило примерно в 15:00. Мужчина пожаловался, что левый берег реки Маймакса был загрязнен от лесозавода №14 до Лесного порта. На место немедленно выехали спасатели и подтвердили сообщение.

— По оценке специалистов, пятно действительно находилось рядом с домом №11/1 по улице Герцена. Расстояние от разлива до береговой линии составляло 15 метров, — говорится в сообщении.

В 18:00 к месту происшествия доставили всю необходимую технику, однако начать очищение было невозможно из-за прилива. Но спустя три часа наступил отлив, поэтому можно было приступить к сбору загрязненного грунта.

— Участки, затопленные водой, примерно на 250 квадратных метрах были обработаны сорбентом – веществом, поглощающим загрязнитель. Специалисты собрали 135 мешков грунта, загрязненного нефтепродуктом. В ходе проведения работ осуществлялся мониторинг воздуха с помощью газоанализатора, превышения предельно допустимой концентрации паров нефтепродуктов спасатели не выявили, — заявили в СМИ.

Работы по очистке территории были закончены в 4:00 утра, однако большая часть мазута осталась на берегу реки.

Напомним, в понедельник, 5 октября, школа и детский сад на Кегострове были закрыты из-за разлива нефтепродуктов.