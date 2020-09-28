Убийца девятилетней девочки в Нижегородской области объяснил свой поступок

Арестован 34-летний Павел Сурков, которого подозревают в убийстве 9-летней девочки и женщины в Нижегородской области, пишет «КП».

Жуткое убийство ребенка было совершено в поселке Неклюдово 24 сентября. Тело девочки нашли в кустах. Рядом с телом нашли разбросанную мужскую одежду. По предварительной версии, в городе Бор ударами молотка по голове им была убита 46-летняя женщина.

Отмечается, что Сурков признал свою вину и раскаивается. По его словам, причиной трагедии стало то, его сожительница, мать убитой девочки была беременна от него и сделала выкидыш. Сам момент убийства он не помнит, так как был слишком пьян. Злоумышленник признался, что никогда себе не простит то, что сделал.

Мужчина неоднократно судим за разбои, грабежи и причинение тяжких телесных повреждений. В последний раз из колонии он вышел только в апреле 2020 года.