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Три человека погибли в ДТП в Сергиевом Посаде

Страшная авария случилась в Сергиевом Посаде (Московская область). Неподалеку от населенного пункта Самотовино разбилась отечественная легковушка. Данное ДТП унесло три человеческие жизни, сообщается в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети Вконтакте.

Согласно предварительной информации, водитель автомашины ВАЗ-2114 ехал с заметным превышением разрешенной скорости. В итоге он потерял контроль над транспортным средством. Хэтчбек вылетел за пределы дорожного полотна и протаранил дерево.

От сильнейшего удара смертельные травмы получили три человека. По факту произошедшего ведется проверка.

Фото: «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»

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