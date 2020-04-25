Таксист избил женщину за нечитаемый QR-код в Москве

На улице Коненкова в Москве водитель такси избил девушку. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ, который опубликовал кадры с места случившегося.
По предварительным данным, мужчина силой вытащил женщину из машины, после чего нанес ей несколько ударов. Как пишет телеканал, причиной конфликта стало то, что у пассажирки не считывался QR-код в приложении таксиста.
Отметим, что пострадавшую госпитализировали с ссадинами колена и области левой брови. Проводится проверка.
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