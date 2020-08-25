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Новости мираПроисшествия

Таксист гонялся с ножом за автобусом под Хабаровском

Иван Федоров

В Комсомольске-на-Амуре таксист гонялся с ножом в руках за автобусом. Инцидент на видео засняли пассажира общественного транспорта.

Кадры, отснятые в Хабаровском крае, были опубликованы в паблике «Komsagram • Комсомольск-на-Амуре» в соцсети ВКонтакте. При посмотре контента можно заметить, как водитель такси выскакивает из машины с ножом в руке и пытается догнать автобус. В это время он кричит водителю, чтобы тот остановился и открыл двери.

Пассажиры были шокированы выходкой таксиста. Однако и.о. начальника отдела транспорта администрации города Никита Симаков объяснил, почему водитель такси повел себя столь агрессивно. По его словам, поводом для неадекватного поведения таксиста стал конфликт на дороге.

«По словам таксиста, водитель общественного транспорта его подрезал. На людей он не нападал, пытался порезать колесо», – сообщил Симаков.

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Уточняется, что ни автобусу, ни людям агрессивный таксист урона не нанес.

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