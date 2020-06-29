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Новости мираПроисшествия

Собака отгрызла руку матери двоих детей в Подмосковье

Никита Брыкин
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В Раменском среднеазиатская овчарка напала на женщину, которая гуляла с ребенком. Об этом пишет телеканал НТВ.

Сообщается, что на мать двоих детей напала собака породы алабай. Она практически отгрызла руку жертве. Жительницу Подмосковья спас ее маленький сын, который позвал на помощь. Спасти левую руку 34-летней женщины пытались сначала врачи больницы Раменского, затем НИИ скорой помощи Склифосовского, однако операция не привела к успеху.

«Собака, конечно, наводила на нас страху. Она по несколько дней гуляла одна, возможно даже голодная была», – рассказала соседка.

Хозяин собаки утверждает, что якобы даже не знал о том, что его пес гуляет по всей округе. И пытается переложить ответственность на соседей, якобы они его вовремя не предупредили. По словам мужчины, он усыпил животное сразу после произошедшего.

Родственники потерпевшей написали заявление в полицию.

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