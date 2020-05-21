Следком: 24-летняя девушка убила сына в Коломне

24-летней девушке предъявили обвинение в совершении убийства. Ее жертвой стал собственный 9-месячный сын. Такую информацию предоставила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Следователи установили, что убийство было совершено 16 мая. 24-летняя жительница Коломны (Московская область) задушила своего сына в квартире, а затем покинула место преступления. Труп убитого ребенка нашел отец, вернувшись с работы.
Вскоре убийца была найдена, ее задержали. Во время беседы с правоохранителями она созналась в совершении убийства и пояснил, что пошла на ужасный шаг, потому что не могла терпеть, как страдает от болезни маленький сын. Вскоре будет решаться вопрос о наказании преступницы.
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