Школьники пожаловались главе Челябинского региона на бьющего их лопатой учителя

Школьники оставили жалобу на учителя труда и географии в Челябинской области. Жалоба была размещена в паблике «Алексей Текслер, помоги» в социальной сети «ВКонтакте».

В записи говорится, что преподаватель якобы бьет школьников. При этом он пускает в ход ключи, палку и лопату. Автор поста также уточнил, что учитель говорит детям убирать снег, объясняя это тем, что они тем самым отрабатывают бесплатные обеды.

Также сообщается, что мужчина вроде как работает в школе, но на работу не приходит. Вскоре специалисты отправятся в школу, чтобы провести проверку, сообщает Вечерняя Казань.