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Школьник умер прямо на уроке физкультуры в Магнитогорске

Ученик десятого класса потерял сознание во время урока физкультуры в Магнитогорске и вскоре скончался. Об этом пишут Известия со ссылкой на Следственный комитет по Челябинской области.

Сообщается, что подросток почувствовал себя плохо во время выполнения упражнения на уроке физкультуры. Он присел на скамейку, а затем упал в обморок.

По предварительной информации, подросток страдал хроническим заболеванием. Точную причину смерти школьница установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи начали проверку по факту случившегося.

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