Председатель Липецкого горизбиркома Сергей Капцов уходит в отставку

Председатель Липецкой городской избирательной комиссии Сергей Капцов уходит в отставку. Об этом пишет gorod48.

По словам мужчины, это его добровольное решение. Последним рабочим днем председателя горизбиркома станет 19 декабря.

— За последние два года я был в отпуске всего две недели. Поэтому планы на ближайшее время — отдых, а что будет дальше — покажет жизнь, — заметил Капцов.

Главой горизбиркома Сергей Капцов стал в 2010 году. А с 2015 года он возглавлял отдел повышенной правовой культуры избирателей облизбиркома.

— Во время своей работы Сергей Капцов был открытым для СМИ — от него всегда можно было получить всю нужную для освещения избирательных кампаний информацию. Представители всех политических партий отмечали его редкую в наше время порядочность, — пишет gorod48.

При этом последние избирательные кампании имели низкую явку. На сентябрьских выборах зафиксировали 20,16% пришедших, а пятью годами ранее — 19%.

Возможно, в преддверии выборов 2021 года, когда липчанам предстоит сформировать новый состав областного Совета и выбрать депутатов Госдумы, облизбиркому хотелось бы видеть на посту руководителя горизбиркома другого, более управляемого человека.