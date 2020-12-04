Председатель Липецкого горизбиркома Сергей Капцов уходит в отставку

Председатель Липецкой городской избирательной комиссии Сергей Капцов уходит в отставку. Об этом пишет gorod48.
По словам мужчины, это его добровольное решение. Последним рабочим днем председателя горизбиркома станет 19 декабря.
Главой горизбиркома Сергей Капцов стал в 2010 году. А с 2015 года он возглавлял отдел повышенной правовой культуры избирателей облизбиркома.
При этом последние избирательные кампании имели низкую явку. На сентябрьских выборах зафиксировали 20,16% пришедших, а пятью годами ранее — 19%.
Возможно, в преддверии выборов 2021 года, когда липчанам предстоит сформировать новый состав областного Совета и выбрать депутатов Госдумы, облизбиркому хотелось бы видеть на посту руководителя горизбиркома другого, более управляемого человека.