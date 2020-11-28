Пожилой мужчина изнасиловал 8-летнюю дочь своей любовницы

Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Омской области, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста, пишет портал «Om1.ru».

Инцидент произошел 14 ноября в Тюкалинском районе. Женщина сообщила в полицию, неизвестный изнасиловал ее 8-летнюю дочь.

Полицейские выяснили, что им оказался 57-летний сожитель 30-летней матери девочки. Мужчину задержали. Сейчас он находится в СИЗО.

Позиция мужчины по этому делу пока неизвестна.