Суббота, 28 ноября, 2020
2.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Пожилой мужчина изнасиловал 8-летнюю дочь своей любовницы

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Омской области, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста, пишет портал «Om1.ru».

Инцидент произошел 14 ноября в Тюкалинском районе. Женщина сообщила в полицию, неизвестный изнасиловал ее 8-летнюю дочь.

Полицейские выяснили, что им оказался 57-летний сожитель 30-летней матери девочки. Мужчину задержали. Сейчас он находится в СИЗО.

Позиция мужчины по этому делу пока неизвестна.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости мира

Многодетная мать за деньги оформила мигрантов отцами пятерых детей

Возбуждено уголовное дело против многодетной матери из Новгородской области по статье «Организация незаконной миграции», пишет РЕН ТВ. Сообщается, что...
Узнать больше
Новости мира

Педофил затащил 10-летнюю школьницу в заброшенный дом и изнасиловал

Накануне ночью правоохранители задержали жителя Иванова, который подозревается в изнасиловании девочки, пишет портал «Ивановские Новости». Инцидент произошел утром 19...
Узнать больше
Новости мира

Школьница и ее парень зверски убили мать, которая запрещала им встречаться

В Омске начинается суд над подростками, зверски убившими женщину. Об этом пишет «КП». Инцидент произошел в ночь на 31...
Узнать больше
Новости мира

На Кубани оправдали обвиняемого в убийстве ребенка

Краснодарский краевой суд закончил рассмотрение уголовного дела по факту убийства ребенка. Присяжные вынесли обвиняемому оправдательный приговор, пишет портал «Вести».
Узнать больше
Новости мира

Приемный отец систематически насиловал дочь в Москве

В Москве 26-летняя девушка рассказала следователям жуткую историю. По ее словам, она постоянно подвергалась сексуальному насилию со стороны своего приемного отца, сообщает...
Узнать больше
Новости мира

Младенец умер от обезвоживания по вине родителей на Сахалине

Возбуждено уголовное дело по факту смерти от обезвоживания 6-месячного младенца в Сахалинской области. Родителям погибшего предъявили обвинение, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Узнать больше
Новости мира

Мужчина избил приятеля до потери сознания, перенес тело в реку и утопил

На Камчатке продолжается расследование уголовного дела в отношении жителя Республики Алтай, которого подозревают в убийстве знакомого, пишет «Лайф». Инцидент...
Узнать больше
Новости мира

Учитель открыл стрельбу по напавшему на него школьнику

Учителю лицея №2 города Нальчика пришлось отстреливаться во время нападения на него 9-классника с товарищами. Сейчас он находится в реанимации. Об этом...
Узнать больше
Новости мира

Пожилой мужчина изнасиловал 8-летнюю дочь своей любовницы

Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Омской области, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего...
Узнать больше
Новости мира

Сын убил родную мать, расчленил и жил рядом три месяца

Суд вынес приговор 52-летнему жителю Красноярска, который убил родную мать и двух жен, пишет «КП». Сообщается, что в мае...
Узнать больше
Новости мира

Таксист изнасиловал школьницу в Ростовской области

Правоохранительные органы занимаются розыском злоумышленника, который подозревается в изнасиловании 15-летней девочки, пишет Readovka. Инцидент произошел 16 ноября в районе...
Узнать больше
Новости мира

Державшего первоклассника в плену во Владимирской области арестуют

Следственный комитет ходатайствует об аресте подозреваемого в похищении семилетнего мальчика во Владимирской области. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+