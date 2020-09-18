Подозреваемый в убийстве детей попал на камеры в Рыбинске

Виталий Молчанов, которого разыскивают по подозрению в убийстве двух девочек, попал на камеры видеонаблюдения. Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Напомним, Молчанова подозревают в убийстве сестёр 8 и 13 лет в Рыбинске. Ранее мать девочек познакомилась с мужчиной и через некоторое время переехала к нему жить из Омска. В ночь на субботу, 12 сентября, пока женщина была на работе, мужчина сначала изнасиловал, а затем зарезал падчериц.

По данным СМИ, Молчанов раньше имел судимость за аналогичные преступления, но от матери девочек это скрывал.

Подозреваемому удалось скрыться. Перед этим он снял все свои деньги, что затрудняет поиски. За помощь в поимке мужчины объявлена награда – полмиллиона рублей.

На кадрах видеонаблюдения видно, как Виталий выходит из подъезда, накидывает капюшон и спокойным шагом уходит от дома.