«Подложили свинью»: Голову животного нашли на капоте кроссовера в Москве

В Москве одному из автомобилистов «подложили свинью»: на капот его кроссовера Renault Duster бросили отрезанную голову животного. Информация об инциденте появилась в группе «ДТП и ЧП Москва» в соцсети ВКонтакте.

Свиную голову на капоте машины нашли проходившие по Скатерному переулку люди. Очевидцы засняли инцидент на видео и рассказали, что машина с головой свиньи на капоте была припаркована около дома №5.

Отметим, что в данном здании располагается Национальный союз свиноводов и офис крупного мясоперерабатывающего комбината. По всей видимости, работников данных компаний огорчил тот факт, что владелец внедорожника поставил свою машину около их здания.