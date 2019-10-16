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Под Хабаровском медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья

В Хабаровском крае медведь загнал на дерево двух рыбаков. Инцидент случился около одной из рек.

Один из потерпевших умудрился заснять момент на видеокамеру. Ролик был опубликован телеканалом «Россия 24». При просмотре контента можно заметить, как косолапый грызет надувные лодки мужчин, а также подходит к деревьям, на которые он загнал рыбаков.

Пострадавшие делают тщетные попытки отогнать хищника, однако он равнодушен к диким крикам людей. Чем закончился инцидент — неизвестно, сообщает РИА Новости.

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