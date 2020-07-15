Педофил не смог изнасиловать девочку, задушил ее и засыпал тело мусором

Суд вынес приговор 47-летнему жителю Адыгеи, которого признали виновным в убийстве несовершеннолетней. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Инцидент произошел 24 мая прошлого года. Следствие установило, что пьяный мужчина встретил недалеко от реки Белой в Майкопе 16-летнюю девушку со школьным ранцем. Увидев, что она находится одна, он напал на нее и пытался изнасиловать, но не смог довести преступление до конца.

Злоумышленник испугался, что девочка хорошо его рассмотрела и сможет сообщить в полицию. Тогда он задушил жертву фрагментом рыболовной сети. Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина засыпал тело строительным мусором. При этом он украл у девушки смарт-браслет и два мобильных телефона, после чего скрылся.

Отметим, что педофила приговорили к пожизненному сроку.