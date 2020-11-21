Пассажира автобуса убили из-за просьбы надеть маску в Петербурге

Обычная поездка в автобусе в Петербурге обернулась поножовщиной и убийством, пишет портал «КП».

Инцидент произошел накануне вечером на Индустриальном проспекте. Сообщается, что 54-летний пассажир подошел к парочке – 40-летнему сварщику и его 34-летней спутнице. Они сидели без масок. Мужчина попросил пассажиров надеть средства защиты. Началась перепалка из-за разных взглядов на введенный в городе масочный режим, которая переросла в драку.

Уже на улице злоумышленник всадил бдительному гражданину нож в спину. От полученных травм потерпевший скончался. Друг подозреваемого рассказал, что тот был «спокойным, как танк».

«Нож он носил, скорее всего, как защиту. Но он никогда в драках не участвовал. Мы спортсмены с ним, он – легкоатлет», – утверждает собеседник.

По словам приятеля, мужчина не верит в важность ограничительных мер.

«Да он не верит в это все. Он обычный спортсмен. Чтобы из-за маски так пострадать!» – заключил он.

Ранее подозреваемый судим за оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждено дело по статье «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет колонии.