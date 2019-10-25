Обломки на трассе и трагическая смерть: молодая автоледи погибла под Орлом

24 октября, примерно в шесть часов вечера на территории Орловской области насмерть разбилась 24-летняя девушка. Она врезалась в грузовой автомобиль в Болховском районе региона.

Известно, что молодая автоледи на Ладе 10-ой модели следовала от Орла в сторону Болхова. На 155-ом километре трассы Калуга — Перемышль — Белев — Орел девушка потеряла управление над своим седаном, после чего он оказался на полосе для встречных автомобилей и протаранил большегруз Renault Magnum.

В результате жесткого удара молодая водительница получила смертельные повреждения и умерла на месте ЧП. 59-летний дальнобойщик травмы не получил. По факту случившегося ведется проверка, сообщают Истоки.

Фото: ГИБДД