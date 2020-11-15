На Урале задержан пожилой депутат по уголовному делу о педофилии

Депутат Думы Байкаловского сельского поселения, перевозчик-монополист 69-летний Владимир Барыкин оказался под стражей на время расследования уголовного дела по статье УК РФ «Развратные действия», пишет «КП».

По информации источника, народный избранник, проживающий в селе Байкалово Свердловской области, в марте прошлого года на территории своего автотранспортного предприятия, вероятно, совершил развратные действия в отношении 15-летней школьницы.

Барыкин в сентябре 2017 года избрался в местную Думу уже в четвертый раз. Он состоит в комиссии по социальным вопросам и благоустройству.