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Лоб в лоб: Элитный кроссовер столкнулся с машиной ДПС в Татарстане

В Сеть выложили видеоролик, при просмотре которого можно увидеть лобовое столкновение двух машин. Примечательно, что одним из участников ДТП стала машина ДПС.

Сообщается, что авария случилась на территории Мензелинского района Татарстана. Уточняется, что момент столкновения был заснят на видеорегистратор, установленный в элитный кроссовер BMW X6.

При просмотре видеоролика возникает много вопросов, потому что заметно, как водитель иномарки объезжает припаркованные на краю дороги автомашины. В это же время правоохранитель на кроссовере LADA X-Ray объезжает пробку. Также неясно, почему водители обоих авто не уступили дорогу друг другу, сообщает ГТРК Татарстан.

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