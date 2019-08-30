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Компания Nike представила кроссовки с голосовым управлением

Кроссовки Adapt Huarache представлены компанией Nike. Шнурки на данной обуви можно завязывать и развязывать, применяя для этого Apple Watch или голосовой помощник Siri.

Базой для новинки стали Nike Huarache 1991 года. Туда была добавлена поддержка технологии Nike FitAdapt, которая позволяет обуви работать с приложением. Оно поможет завязать шнурки или подобрать необходимый цвет подсветки подошвы.

Обычных шнурков у Nike Adapt Huarache нет. Есть специнструменты, которые затягивают обувь, когда она оказывается на ноге владельца. Новинку должны начать реализовывать 13 сентября текущего года. Информации о цене модели пока что нет, сообщает Adindex.

Фото: Nike

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