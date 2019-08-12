Эксперт рассказал о потенциальной опасности обычных наушников

Эксперт по информационной безопасности Мэтт Викси предупредил о потенциальной опасности использования обычных беспроводных наушников и колонок. Об этом со ссылкой на ВВС сообщает «Российская газета».



По словам эксперта, наушники могут стать опасным «звуковым оружием», если попадут под управление хакеров. Злоумышленники могут воспользоваться специальным оборудованием, сканирующим Wi-Fi и Bluetooth. Они могут подключиться не только к беспроводным наушникам, но и к смартфонам, и к ноутбукам.



Получив контроль, хакеры смогут отправить в наушники низкочастотные или, наоборот, высокочастотные звуки. Они, в свою очередь, могут вызвать головную боль, дезориентировать пользователя, или повредить его слух. Последнее касается особенно громких звуков, которые способны также вывести из строя оборудование.

