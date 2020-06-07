Эксперт объяснил, на какие смартфоны нужно ставить антивирус

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IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский объяснил, на какие смартфоны нужно ставить антивирус. Кроме того, она назвал самые лучшие защищающие программы.

По словам специалиста, антивирус нужно установить, если девайс работает на ОС Android. На данную операционку приходится больше хакерских атак, чем на iOS. Кричевский уточнил, что Google выпускает свой антивирус. При этом на браузер Google Chrome также ставится защита, но дополнительная программа не будет лишней, пишет МК.

Самым популярным бесплатным антивирусом, по мнению эксперта, является Avast. Лучшими платными в интервью для «Прайма» Кричевский назвал Eset NOD и Kaspersky.

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