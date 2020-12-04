ЦБ аннулировал лицензию у одного из российских банков

Центробанк аннулировал лицензию на банковские операции у МКБ «Дом Банк». Об этом говорится на сайте ЦБ РФ.

Банк был зарегистрирован в городе Домодедово Московской области. Он занимал 384-е место в рейтинге банковской системы России.

Решение об отзыве лицензии принято в пятницу, 4 декабря. Основанием для него послужило ходатайство самой кредитной организации. Ранее решение о добровольной ликвидации было принято на общем собрании акционеров банка.

В банке будет работать ликвидационная комиссия, он был участником системы страхования вкладов.