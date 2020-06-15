ЧП с гидроциклом в Кимрах: последние данные

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Два человека погибли после опрокидывания гидроцикла на территории Тверского региона. ЧП произошло в Кимрах на Волге 14 июня и было записано на видео.

Автор видео начал снимать инцидент, когда потерпевшие оказались в воде. Если судить по голосам за кадром, становится ясно, что снимали происходящее дети. Они не могли помочь тонувшим.

В момент ЧП на гидроцикле было трое человек. Согласно данным местных СМИ, в результате происшествия погибли 34-летний мужчина и 12-летний парень. 12-летняя девочка спаслась, ей в этом помог спасательный жилет, пишут Вести.

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