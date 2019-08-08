Четверо туристов таинственно пропали под Мурманском

Четыре человека прибыли в Мурманскую области на рыбалку. Они приехали из Петербурга и пропали неподалеку от закрытого города Заозерска.

По сообщению знакомой исчезнувших людей, жители Северной столицы – трое мужчин и женщина (супруга одного из петербуржцев) – с родными на связь не выходят. По данным женщины, один из исчезнувших является офицером запаса – он раньше служил в Заозерске.

Близкие люди пропавших туристов обратились в МЧС и попросили помощи в поисках людей. Пока что в ведомстве ответа не дали, сообщает РЕН ТВ.